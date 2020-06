Lavt tidevann stopper ferjeanløp

Nyheter

På ferjeruta Horn- Igerøy blir det ikke signalanløp til Ylvingen i kveld 7.juni og heller ikke klokka 08 kommende dag. TTS oppgir lavt tidevann som årsak til at ferja ikke kan legge til.

På linken sehavninå.no går det frem at det var maks fjære klokka 07.44 i dag 7.juni med et beregnet tidevann på 23 cm. I kveld klokken 20 er det meldt et beregnet tidevann på 38 cm på fjære sjø samme sted. Mandag morgen klokken 08.30 er det maks fjære på 28 centimeter på Ylvingen.

Også tidligere har fjæra gitt ferjekrøll, med innstillinger på Vennesund-Horn sambandet. En buss med 10.-klassinger ble i 2016 fast på ferja, da det var for lav fjære til at bussen kom seg på land.

Følg skipstrafikken her





