Daglig hurtigbåt mellom Brønnøysund og Sandnessjøen

«Sykehusbåten» som i dag går mellom Brønnøysund og Sandnessjøen to dager i uken, øker til tre. I tillegg vil tilpasningene av hurtigbåtrutene til Vega og Herøy gjøre at det vil gå hurtigbåt mellom de to byene Brønnøysund og Sandnessjøen fem dager i uka.

To ruter i sammenheng

- Ruten mellom Brønnøysund og Rørøy på Vega, foreslås i stor grad videreført som i dag. Tilbudet på ettermiddag, samt lørdag og søndag korrigeres noe for å oppnå bedre korrespondanser med fly og øvrig kollektivtilbud. I tillegg vil båten også knyttes sammen med korrespondanse nordover til Sandnessjøen, forteller fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen.

Hurtigbåtruten mellom Sandnessjøen og Vega via Herøy, har én vinter- og én sommerrute. Dette foreslås videreført, men med mer sommerproduksjon og noe mindre på vinteren.

- Også denne ruten tilpasses slik at den blir gjennomgående med ruten til Brønnøysund, og knytter dermed de to regionene sammen, sier Bentzen.

Nye hurtigbåter

De to fartøyene som skal gå i rutene, bygges hos det norske verftet Brødrene Aa, har en passasjerkapasitet på 95 personer, og vil ha en servicefart på 26 knop.

- Båtene tar gods i eget lasterom, og båtene er selvsagt også universelt utformet. I tillegg har de god komfort, og vil være et løft for våre reisende på Helgeland, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Den nye rutestrukturen skal ut på anbud, og vil starte opp 1. april 2021.

Fakta:

Daglig korrespondanse mellom Brønnøysund og Sandnessjøen øker fra to til fem dager i uka. «Sykehusbåten» fra Brønnøysund vil gå tre dager i uken mot dagens to. I tillegg vil det to dager i uken i vintermånedene (alle utenom juni, juli og august) gå båt fra Sandnessjøen via Rørøy og Ylvingen til Brønnøysund og tilbake igjen.

Vegaruten får relativt sett få endringer fra dagens. Kommunen har kommet med innspill om justeringer på noen avganger på morgen og ettermiddag. Disse er i hovedsak innfridd. I tillegg vil helgetilbudet nå bli bedre tilpasset øvrig kollektivtrafikk.

Det etterspurte behovet for kortere opphold i Brønnøysund for reisende fra Vega ivaretas.

Herøyruten vil få 15 minutter tidligere ankomst i Sandnessjøen om morgenen og 15 minutter senere avgang på ettermiddag. Dette gir Sandnessjøen videregående skole en sårt tiltrengt mulighet til å utvide undervisningsdagen sin.

Herøy – Sandnessjøen kan dagpendles med godt under en times reisetid hver vei.

Sommertilbudet økes slik at både formiddag- og kveldsturer utføres alle hverdager.

