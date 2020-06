Nordland fylkeskommune vil etablere eierselskap for båter

Nyheter

- Vi eier etter hvert en god del båter som går i rutene langs kysten. Dette er en eierformalisering av disse båtene, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen, i en pressemelding onsdag.

Vil ha mer konkurranse

Dette er et ledd i fylkeskommunens strategi for å overta eierskap på stadig flere båtsamband i Nordland. Fylket skal eie båtene, mens driften av rutene settes ut på anbud. Nå ønsker fylkesrådet å etablere et eget selskap som skal eie alle fartøyene som er kjøpt inn.

- Dette er en naturlig oppfølging av at vi etablerer stadig flere båtruter der vi selv eier fartøyet. Å eie båtene selv, gir store besparelser og gjør at vi kan bruke pengene på ruteproduksjon for nordlendingenes beste, sier Bentzen.

Fylkesrådet mener dette vil gjøre at flere mindre rederier kan være med i konkurransen om å drifte rutene. Nordlandsekspressene og kommende ruter både i Trænabassenget, Herøy og mellom Brønnøysund og Vega er eksempler på samband der fylket skal eie hurtigbåter.

- Det handler både om kapitalutgiftene til selskapene, og om at tilgang på fartøy som oppfyller spesifikasjonene i stor grad har favorisert de aller største selskapene. Med denne eiermodellen får vi flere aktører med i konkurransene, sier Bentzen.

Et grønt skifte

Fylkesrådet mener også at etablering av et eierselskap åpner opp for enklere samarbeid med andre fylkeskommuner og offentlige aktører, eksempelvis knyttet til videre utvikling av nye miljøgunstige hurtigbåter.

- Det vil skje enorme endringer både i teknologi, null- og lavutslipp, og typer båter i årene som kommer. Flere selskaper jobber med å utvikle elektriske båter, hydrofoil-løsninger, og infrastruktur til havnene. Dette er en utvikling som Nordland fylkeskommune ønsker å være en del av i det grønne skiftet, sier Bentzen.

100 millioner i egenkapital

Selskapet som skal etableres, vil få overta fartøyene som Nordland fylkeskommune allerede eier, og vil få en egenkapital på inntil 100 millioner kroner, opplyses det i pressemeldingen.

Selskapet vil være i operativ drift innen årsskiftet. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll hevder at eierskapsmodellen er etterspurt av fylkestinget. Han roser Frps Dagfinn Olsen for påtrykk og innspill i saken.

- Dette er en stor sak som Nordland fylkesting må ta stilling til, og det er åpenbart at det er ulike syn på hvorvidt fylkeskommunen skal eie båtene vi har i drift. Men vi snakker altså ikke om å etablere et eget rederi. Dette handler om en anbudsmetodikk som skaper større konkurranse, og som gir forutsigbarhet og stabilitet for nordlendingene, ved at vi har trygge, moderne og miljøgunstige båter i våre ruter, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Dette blir den nye hurtigbåten på Vega-sambandet Den nye hurtigbåten til sambandet Brønnøysund-Vega er under bygging hos verftet Brødrene Aa. Båten settes inn i trafikk 1. april 2021.