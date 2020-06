Fylket vil gi 3 millioner til bygningsvern og kompetanseheving på Vegaøyan

Nyheter

- Vi har et stort ansvar for å sikre og bevare verdensarvstedet Vega. Derfor er jeg veldig glad for at vi kan fordele disse viktige midlene sier Saxi i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Ble søkt om 3,7 mill.

Hun trekker fram at det er viktig å bygge opp kompetanse i området for å sikre at Vega verdensarv blir forvaltet på en god måte, og for å sikre at man kan jobbe med bygningsvern lokalt.

- Årets søknader var varierte og veldig gode. 13 bygningsvernprosjekter og 5 kurs og fylkesråd Kirsti Saxi (SV) formidlingsprosjekter får støtte i år sier fykesråden.

Det kom inn 23 søknader med totalsum på 3.727.000,- kroner i 2020.

Rammetilskudd

På bakgrunn av søknad fra Nordland fylkeskommune bevilges det årlige rammetilskudd fra Riksantikvaren til bygningsvern i verdensarvområdet og buffersonen, tildelt over statsbudsjettet. Tilskuddene gis i tråd med nasjonale og internasjonale målsettinger for verdensarven.

Bygningsvern Vega