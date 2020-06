Kjøligste mai siden 1997

Nyheter

Det melder Meteorologisk institutt.

Mye nedbør

Det ble en kald mai i store deler av landet. Flere steder på Vestland, i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland endte med temperaturer opptil tre grader kaldere enn normalt i snitt for måneden. Flere stasjoner i Møre og Romsdal og Trøndelag fikk også opptil tre ganger den normale nedbørsmengden.

Månedstemperaturen for hele landet lå 1,1 grad under normalen. Det blir dermed den kaldeste mai siden 1997. Noen stasjoner lengst øst i Troms og Finnmark var 1,5 til 2 grader varmere enn normalt. Månedsnedbøren for hele landet var 10 prosent mer enn det som er normalt for mai måned. Et par stasjoner i Innlandet og Viken fikk under 25 % av normal nedbørsmengde.

Varmest i Viken

Varmest var mai i Asker, Sarpsborg, Moss og Drammen, med en snittemperatur rett over ti grader. På tross av at disse stedene hadde den varmeste gjennomsnittstemperaturen, var det likevel kaldere enn normalt.

Den høyeste temperaturen registrert i Norge i mai var 27,5 grader på Kvithamar i Stjørdal i Trøndelag, målt 31. mai. Kaldest var det ved Finsevatn på Ulvik i Vestland 5.mai med -17,4 grader.

Skjåk, Dovre og Fåvang var de tørreste værstasjonene i mai med 4-6 mm, og med nedbørsmengder under en fjerdedel av normalt. Aller mest regnet det på Basura på Etne på Vestland, som fikk 268 mm, og hvor det 4. mai kom 63,2 millimeter nedbør. Landet som helhet fikk ti prosent mer nedbør enn normalt i mai.

