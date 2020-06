Nyheter

Mandag markerer avslutningen på en pinsehelg badet i sol. Mange har vært på reise og like før klokken 16.00 sendte TTS ut et varsel om et det må påregnes ventetid på deres største ferjesamband på Sør-Helgeland, Vennesund- Holm.

Ventetiden skyldes stor trafikk utover ettermiddagen.

