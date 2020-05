Nye turstier etablert i Velfjord

Nyheter

I Velfjord finner man allerede et eldorado av turstier som går på kryss og tvers, høyt og lavt og kan brukes i store deler av året. Tirsdag kveld ble det merket to nye stier, der den ene stien fører til Rugåsnesodden, som er et viktig kulturminnested i Velfjord. Formann i Hilstad I.L. Geir Lien viste oss retningen og gikk på stier som allerede er gjort klar til de som vil ut på nye eventyr.