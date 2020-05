Nord universitet avviser studentkrav

Nyheter

Tidligere i mai ble det kjent at fire studenter fra 2018-kullet ved Høgskolen i Nesna hadde tatt advokat for å klage på at de ikke får fullføre sine studier der når skolen legges ned. De klaget blant annet på manglende informasjon, og advokaten mente at universitetet kunne har brutt universitets- og høyskolelovens § 4-3 om læringsmiljø.