Reiselivsnettverk er optimistiske før sommersesongen

I år er det norgesferie som gjelder. Avbestilte utenlandsreiser skal erstattes med nye ferieplaner innenlands. Reiselivsnettverket i Brønnøy og Vega ser dette som en kjempemulighet.

- Vi har så utrolig mye å by på her i Brønnøy og Vega. Vi har i de siste ukene hatt stor pågang gjennom våre kanaler og vi ser optimistisk på sommeren 2020, sier Solveig Svendsen, som er regionansvarlig i Helgeland Reiseliv, i en pressemelding.

15 bedrifter i tillegg til Brønnøy og Vega kommuner er medlemmer i nettverket og prosjektet støttes av Innovasjon Norge.

Sykkelturister

Hilde Wika, som er leder for turistinformasjonen på Vega forteller om noen hektiske uker og at man forbereder seg på mye besøk i sommer,

- Vi jobber mye med tilrettelegging og logistikk, vi forventer mange på sykkel, vi tror på mye besøk på verdensarvsenteret og er sikker på at Vegatrappa blir et populært turmål, nevner hun.

Aina Merete Solbakken fra Hildurs Urterarium er leder for reiselivsnettverket i Brønnøy og Vega, som balant annet jobber med destinasjonsutvikling.

- Vi har tidligere bl.a. jobbet med utvidet liggetid for Hurtigruten og det flotte prosjektet som er under planlegging på Torghatten. Det at aktører innen reiselivs- og destinasjonsutvikling samarbeider gir stor gevinst med bedre opplevelser, mer besøk og store synergier til andre næringer.

Sikker ferie

Onsdag møttes nettverksgruppa for første gang siden koronaen startet. På møteprogrammet stod blant anne besøk av kommuneoverlege Even Thorkildsen, som fortalte bedriftene hvordan man kan lage trygge gode ferieopplevelser på vakre Helgeland!

Erik Gjemble er senterleder på Amfi Havnesenteret i Brønnøysund og utfordrer alle til å bli «ferieambassadører».

- Hvorfor gå i kø på Hardangervidda eller velge storbyferie i Norge når du kan reise til Sør-Helgeland for å gå i fjellet, gå opp Vegatrappa eller besøke Norsk Havbrukssenter på Toft? Vi har en rå natur om du trives på sjøen eller ut på tur, i tillegg tilbyr vi masse gode matopplevelser basert på lokale råvarer og et godt kulturtilbud! Fortell dine venner på facebook eller på telefonen at de må besøke Helgeland i sommer. Bli ferie-ambassadør!

