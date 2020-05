Fylket dropper sommertakst på ferjene

Nyheter

Det har vært mange runder og en del usikkerhet knyttet til fergetakster og rutefrekvens. Fylkeskommunen varslet prisøkning, trakk den så tilbake, men valgte å innføre høyere priser om sommeren.

Nå legger fylkesrådet vekk sommertakstene for 2020, og vil i stedet følge det statlige autopass-regulativet.

- Vi innførte autopass på fergene våre nå under korona-tiden, for å få i gang billettering på fergene, etter at vi en periode måtte kutte den manuelle billetteringen som et smitteverntiltak. Vi anser det ikke som hensiktsmessig å justere opp takstene igjen for sommersesongen. Reiselivet og næringslivet trenger hjelp, ikke ekstra belastning i denne spesielle situasjonen, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Fornøyd med autopass

Fylkesråd Bentzen mener at koronatiden har gitt tilleggsbelastninger for næringslivet og reiselivet i Nordland. Han ønsker å bidra når samfunnet forhåpentlig vender mer tilbake til normalen.

Tar bilde av alle bilskilt I flere uker har det vært gratis å kjøre med ferje i Nordland. Nå er det over.

Han understreker at autopass-ordningen skal evalueres, men at mye tyder på at dette er en framtidsrettet og god måte å gjennomføre billettering.

- Bilskiltene fotograferes, og billetten trekkes automatisk fra autopass-kontoen til den reisende. Dette gir en smidig billettering, og vi ser at det fungerer godt både for mannskapet og de reisende, sier fylkesråd Bentzen.

Autopass-ordningen er lagt opp slik at det kun betales for kjøretøy og sjåfør. Passasjerer reiser gratis. Dette er en av grunnene til at løsningen må evalueres.

-Vi har noen fergeruter der vi har et høyt innslag av passasjerer som reiser uten å være del av et følge i bil. Det er ikke rimelig at et større antall passasjerer reiser gratis, men dette skal vi komme tilbake til når vi har tatt en gjennomgang.

Stiger likevel

Den statlige autopass-ordningen fikk en midlertidig rabatt fram til 1. juli i år. I tillegg ble momsnivået redusert, som en del av koronatiltakene fra regjeringen. Fylkesråd Bentzen presiserer at man i dag altså reiser på rabatterte priser.

- Når prisene stiger noe fra 1. juli, er det altså ikke sommertakstene som slår inn, men statens tilbakeføring til det normale takstnivået. Da vi innførte atuopass i april, var det med en rabattert pris i regulativet som varer ut juni, forklarer Bentzen.

