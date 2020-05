Nyheter

Like etter halv fem natt til lørdag melder politiet i Nordland om at politiet i Brønnøysund hadde kontrollert fører av en bil.

Det er mistanke om promillekjøring, og fører er fremstilt for blodprøvetaking på legevakt. Det innebærer at vedkommende også er siktet for ruspåvirket kjøring.

Politiet oppretter sak.