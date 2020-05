Regjeringen fraråder utenlandsreiser fram til 20. august

Nyheter

UDs reiseråd opprettholdes altså i utgangspunktet til 20. august, men kan bli justert.

– Jeg vil anbefale folk å planlegge for Norgesferie i sommer. Norge er et vakkert ferieland, og selv om årets ferie blir annerledes enn vi hadde planlagt, er jeg sikker på at den kan bli veldig fin, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun sier endringene hele tiden vil vurderes opp mot smittehensyn.

Innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådet til Norden, og innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for andre nærliggende europeiske land, opplyser Statsministerens kontor (SMK).

– Jeg skjønner godt at folk ønsker forutsigbarhet for å planlegge ferier og andre reiser til utlandet. Nå er Norge og andre europeiske land i ferd med å lette gradvis på tiltakene innenlands, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), og understreker at det er for tidlig å si hvordan dette vil påvirke smittespredningen.

– Utenriksdepartementet opprettholder derfor gjeldende reiseråd som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, forklarer hun.

Fakta om regjeringens oppdaterte reiseråd

Regjeringen fraråder utenlandsreiser og innreise til Norge fram til 20. august. Reise innad i Norge er nå tillatt.

* Utenriksdepartementet opprettholder dagens reiseråd fram til 20. august. Dette betyr at alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige frarådes.

* Innreiseforbudet til Norge opprettholdes også inntil videre til 20. august.

* 15. juni vil regjeringen revurdere reiserådene for reiser til Norden, samt forbudet mot innreise til Norge.

* 20. juli vil regjeringen revurdere reiserådene for reiser til enkelte andre nærliggende europeiske land, samt forbudet mot innreise til Norge.

* Det er tillatt å reise på ferie innad i Norge så lenge man ikke bidrar til smittespredning. Er man syk eller i hjemmekarantene skal holde seg hjemme.

* Rådene for å hindre smittespredning opprettholdes. Dette inkluderer å vaske hendene ofte og holde en meters avstand til alle andre enn sine nærmeste.

* Personer med lett forhøyet risiko kan reise som alle andre. Dette gjelder blant annet eldre personer, og betyr at besteforeldre nå kan reise på ferie med familie og barnebarn.