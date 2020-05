Fjordcafe slår seg selv konkurs: – Vi takker alle våre ansatte

Nyheter

Det melder bedriften selv via på Facebook torsdag.

1,8 mill. i sviktende omsetning

Ifølge posten er årsaken til konkursen at man siden 1. januar har sett et fall i omsetningen i forhold til 2019-tallene på 1,8 millioner kroner.

I 2018 hadde Fjordcafe AS 7,4 millioner kroner i omsetning hele året, og et underskudd på 727.000 kroner. Ifølge Eierne Ivar og Lena Laukholm fikk man til et brukbart overskudd i 2019, men nå har altså styret levert inn begjæring om konkurs. Det er ikke midler igjen til å betale kreditorer eller å ha ansatte på jobb, heter det.

– Korona og billettpriser

Ifølge dem førte først økte billettpriser til at folk ikke ville handle i kafeen. Etter at billettprisene ble satt tilbake i begynnelsen av februar kom koronakrisen.

«Så kommer Korona Viruset og rammer verden, Norge , bedrifter og Fjordcafe. Omsettingen begynte å gå kraftig ned fra midten av februar. Fylket stengte ned Fjordcafe 12. mars Reisende ble anbefalt å sitte i bilene under overfart og maks 50 reisende pr tur. Vi permitterte nesten alle ansatte, men opprettholde renhold og desinfisering om bord i ferja. Fjordcafe prøvde å holde åpen i en uke i måneds skifte april og mai.. men ikke noe handling», skriver de i posten.

De skriver videre at banken ikke ville hjelpe dem, og at de fikk bare 23.000 kroner fra kompensasjonsordningen for næringslivet.

Takker ansatte og andre

«Så nå er det slutt

Vi takker alle våre ansatte som har jobbet hos oss i 4 år. Vi har drifte opp til 6 ferjer på det meste.

Fjordcafe har hatt opptil 28 ungdommer i arbeid i høysesongen.

Stor takk til Torghatten Trafikk selskap og det samarbeidet vi har hatt. Vi er stolt av å ha driftet servering om bord i TTS sine ferjer. Og takk til mannskapet som jobber om bord i ferjene og all hjelp og trivelig samarbeid.

Så må vi takke alle reisende lokalt, Norge og mange andre land. Men ekstra takk til reisende fra Sør-Helgeland», skriver de.

De kommer ikke til å starte opp denne virksomheten på nytt, men de skriver at det vil bli kafédrift med nye drivere, og at Ivar Laukholm skal arbeidere videre med prosjekt, og som konsulent innen mat og servering.