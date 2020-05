Nysnø i mai måned

Nyheter

Onsdag morgen lå det flere centimeter nysnø flere steder på Sør-Helgeland. På Terråk meldes det om cirka 10 centimeter snø og I Sømna har også snøen lagt seg på marka. På Vega smeltet snøen på morgenen og i Brønnøysund er det bare et lett snødekke. Men innover i landet er det mer snø. Webkameraet i Klokkaråsen i Velfjord viser at det også har lagt seg snø her.

På Tosenfjellet er det ifølge bilder fra Statens vegvesens webkamera også litt snø på veiene.

Værmeldingen for de neste dagene viser at de lave temperaturene vil holde seg frem mot helga. Det er også ventet nedbør som kan gå over i snø og sludd. Men fra søndag 17. mai er det ventet gradvis høyere temperaturer og sol til langt ut i neste uke.

På morgenkvisten tar også politiet opp føret.

«#Nordland: Et blikk ut vinduet er tilstrekkelig for å forstå at kjøreforholdene over det meste av distriktet ikke er å regne som sommerlige idag. Det anmodes på det sterkeste til å kjøre etter forholdene. Meldes om flere utforkjøringer mange steder allerede. Vi har ingen å miste», skriver de på Twitter.