Ambulanseflyet i Brønnøysund var 99,69 prosent tilgjengelig i april

Ambulanseflyoperatøren Babcock opplyser i en pressemelding tirsdag at de leverte 99,69 prosent tilgjengelighet for ambulanseflyet i Brønnøysund i april. Babcock leverte 98,45 prosent beredskap for landet sett under ett i april. Det viser tall fra Luftambulansetjenesten HF.

- Dette er det høyeste siden Babcock overtok, og blant de beste resultatene som noensinne er levert i ambulanseflytjenesten, skriver operatøren i pressemeldingen.

På samlet levert beredskap fra basen i Brønnøysund var beredskapen 97.70 prosent, og for landet som helhet 97,04 prosent. Samlet levert beredskap gjenspeiler den reelle beredskapen, og inneholder faktorer som ambulanseflyoperatøren ikke har kontroll over eller holdes ansvarlig for av Luftambulansetjenesten HF. Eksempler på slike faktorer er mangel på helsepersonell til fly, koronatiltak og pålagt hvile etter arbeidstidsbestemmelsene.

– Våre to operatører har gjort gode smitteverntiltak og mannskapene strekker seg langt for å holde beredskapen oppe, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF (LAT HF), Øyvind Juell.

Leverte høy tilgjengelighet i mars

Ifølge Luftambulansetjenesten forbereder helsevesenet seg på at smittetoppen kommer i løpet av året. Det er usikkert hvor høy den blir og hvor store utfordringer viruset vil skape.

– Det er betryggende at luftambulansetjenesten nå i starten på koronapandemien har to operatører som begge leverer beredskap på svært høyt nivå, sier Juell.

Det opplyses at det i mars ble levert 96,9 prosent tilgjengelighet totalt.

- Våre piloter og teknikere er i første linje i helsetjenesten og har vist en svært god evne til å tilpasse seg en ny situasjon. Ingen av våre ansatte i Norge har så langt fått påvist smitte, og etter den første tiden da vi hadde noen i selskapet ute med karantene, har også dette tallet falt til null, sier Marius Hansen.

Han sier Babcock var tidlig ute med tiltak for å begrense spredning av smitte da koronaviruset kom til Norge. Babcock-sjefen roser blant annet egne medarbeidere som har kommet med forslag til tiltak som er iverksatt.

- Vi har mange erfarne medarbeidere, og kanskje spesielt i en slik ekstraordinær situasjon er deres kompetanse er gull verd. Vi er derfor svært glade for at mange har bidratt med forslag til løsninger, sier Hansen.

Vil holde nivået høyt

Baseleder Einar Arne Lomahaug i Brønnøysund sier at de er fornøyd med tilgjengelighetstallene, og fremhever godt samarbeid mellom de ulike fagmiljøene på basen som en viktig årsak.

- Jeg vil fremheve det arbeidet hver enkelt av våre medarbeidere og helsepersonellet gjør for at tjenesten skal fungere best mulig, og at vi er samstemte på basen. Det har fungert godt fra første dag, og er en viktig årsak til de gode tilgjengelighetstallene vi ser nå, sier Lomahaug.

Han sender også noen godord til Babcocks ledelse, som han mener har gitt basen god støtte.

- Jeg er trygg på at vi alle kommer til å jobbe godt sammen for at Babcock fremover skal levere stabilt på dette høye nivået, avslutter Lomahaug.

