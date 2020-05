Eksternt analysefirma mener Registrene kan redusere antall årsverk betydelig

KPMG mener også at Brønnøysundregistrene kan redusere virksomheten med et betydelig antall årsverk, samtidig som de vil kunne levere på samfunnsoppdraget

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har KPMG utført en gjennomgang av Brønnøysundregistrenes økonomiske situasjon og rutiner for økonomistyring, mens A-2 Norge har utført en gjennomgang av status og videre fremdrift i Brønnøysundregistrenes prosjekt for ny registerplattform - også kjent som BRsys.

Mener registrene kan nedbemanne

I en pressemelding mandag opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at de to rapportene nå er klare.

Ifølge departementet peker KPMG på forbedringspotensial i registrenes "budsjett- og planprosesser, virksomhetens interne rutiner og styringsdialogen mellom departementet og Brønnøysundregistrene".

- KPMG mener også at Brønnøysundregistrene kan redusere virksomheten med et betydelig antall årsverk, samtidig som de vil kunne levere på samfunnsoppdraget, står det i pressemeldingen.

Anbefaler nedskalering av BRsys

Selskapet A-2 sier i sin rapport om BRsys, prosjektet for ny registerplattform, at prosjektet er "betydelig forsinket", og at det er usikkerhet knyttet til hvilke resultater som kan oppnås innenfor prosjektets kostnadsramme, som er oppgitt å være cirka 1 milliard kroner.

- A-2 anbefaler å gjennomføre prosjektet i henhold til revidert fremdriftsplan, som innebærer en nedskalering i prosjektets omfang. A-2 anbefaler også noen konkrete tiltak for å bedre styringsevnen og produktiviteten i prosjektet, og til videre planlegging og realisering av ønsket funksjonalitet, står det i pressemeldingen.

Næringsministeren: - Vil ha god utvikling

Departementet opplyser at de eksterne gjennomgangene gir "nyttig informasjon og vurderinger" på to enkeltområder av Brønnøysundregistrenes virksomhet. Departementet sier de nå vi bruke tid til å se på vurderingene og anbefalingene fra konsulentene.

I tillegg til annen relevant informasjon, vil departementet bruke dette for å se på hvordan NFD, i samarbeid med Brønnøysundregistrene, kan bedre styringen av Brønnøysundregistrene fremover.

- Vårt mål er sammen å komme frem til en god utvikling av Brønnøysundregistrene fremover innenfor de rammer som er satt for virksomheten. Gjennomgangen påpeker forbedringsområder både for departementet og for Brønnøysundregistrene som kan hjelpe oss i dette arbeidet, sier næringsminister Iselin Nybø.

- Vi må sikre at vi kan levere på samfunnsoppdraget og ivareta alle våre brukere, ikke minst et næringsliv som nå trenger ytterligere drahjelp gjennom effektive offentlige tjenester, sier direktør i Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk.

Rapportene kan lastes ned her (KPMG) og her (A-2).