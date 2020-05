Bondelaget mener kjøttkutt vil rasere næringen

Nyheter

Det er konklusjonen til Agri Analyse, skriver Dagbladet.

– For å si det forsiktig: Tiltaket vil få svært negative konsekvenser for norsk matproduksjon og selvforsyning, sier nestleder Bjørn Gimming i Norges Bondelag til avisen.

I Klimakur 2030 foreslås det flere tiltak for å redusere kvotepliktige utslipp med 50 prosent i 2030 sammenlignet med 2005.

Planen inneholder også forslag om å kutte matsvinn og produksjonen av rødt kjøtt. I ett av scenarioene regjeringens faggruppe har lagt til grunn, vil det kunne føre til 5.000 tapte årsverk.

Bondelaget støtter seg derimot på en rapport fra Agri Analyse som konkluderer med at så mange som 8.900 bruk kan forsvinne. Analysen peker videre på at kostholdstiltaket bryter med målsettingen som Stortinget har vedtatt, om et levedyktig landbruk i hele landet, skriver Dagbladet.

Agri Analyse er eid av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

