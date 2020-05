Helgeland høyt oppe blant nordmenns drømmereisemål

Nyheter

Etter at Utenriksdepartementet frarådet utenlandsreiser som ikke er helt nødvendige, er Norgesferie blitt det mest aktuelle sommerferievalget i år. Som følge av dette har interessen for å feriere i eget land nærmest eksplodert den siste måneden, noe man har merket tydelig på Finn reise.

Interesse for Norge

- Reisebransjen har vært særdeles hardt rammet av koronakrisen, men fordi mange nordmenn nå skal tilbringe sommeren i Norge, ser vi at interessen for feriereiser rundt om i landet har tatt seg voldsomt opp, forteller Terje Berge, kommersiell direktør for Finn reise.

En fersk undersøkelse gjennomført av Finn reise i samarbeid med Norstat, viser at hele tre av fire nordmenn skal ta ut sommerferie i år, og 73 prosent planlegger å reise bort i Norge i ferien.

Mange skal tilbringe ferien i egen landsdel

Østlandet er landsdelen flest har planer om å besøke. 47 prosent av de som skal reise i sommerferien skal tilbringe hele eller deler av sommerferien her, mens 39 prosent har planer om å reise på Vestlandet, 29 prosent på Sørlandet, 28 prosent skal til Nord-Norge og 25 prosent i Midt Norge.

Nordlendinger reiser i nord

Og mange har planer om å reise i egen landsdel, spesielt nordlendingene.

Hele 83 prosent av respondentene som bor i Nord-Norge har planer om å reise i egen landsdel. Til sammenligning skal 63 prosent av østlendinger feriere i egen landsdel, 65 prosent av vestlendinger, 57 prosent av de i Midt-Norge skal feriere i egen landsdel og 55 prosent av de på Sørlandet.

- At mange velger å feriere i egen landsdel når man først skal tilbringe sommerferien i Norge, er ikke så uvanlig, sier Terje Berge i Finn:

- Funn fra den nye reiseundersøkelsen viser at rundt halvparten av nordmenn skal bo på selveid eller familieeid hytte i årets sommerferie, og mange av disse har antagelig hytte i egen landsdel. Ellers skal 34 prosent bo hos venner og familie, og her er det nok også en del som bor i samme landsdel. I tillegg er det et rimeligere alternativ å feriere ikke så langt unna egen bopel, blant annet med tanke på reiselengde og avstand.

Sørlandet vinner

Ser man på de mest populære Norgesdestinasjonene i form av søk etter feriehus- og hytter til leie på FINN reise, er Sørlandet sommerens store vinner.

Sørlandet er det aller mest brukte søkeordet de siste to ukene, tett etterfulgt av Kragerø, Kristiansand, Hvaler, Risør, Arendal, Grimstad, Tjøme, Agder og Stavern. Og alle destinasjonene har hatt en nærmest eksplosiv vekst i etterspørsel sammenlignet med samme periode i fjor.

- Vi ser at ekstremt mange har lyst til å tilbringe hele eller deler av sommeren langs norskekysten sørover i år, og særlig områdene rundt Kragerø, Kristiansand, Hvaler, Risør og Arendal har vært meget populære. Så populære at mange av hyttene ble fullbooket allerede tidlig i april, men de siste ukene har vi heldigvis sett at tilbudet har tatt seg litt opp igjen, så hvis man er rask skal det fortsatt være mulig å finne ledige objekter, forteller Berge.

Lofoten er drømmen

Lofoten er nordmenns drømmedestinasjon

I den ferske reiseundersøkelsen ble også respondentene spurt om hva som er deres ultimate drømmedestinasjon i eget land, uavhengig av pris og reiselengde. Og her ble Lofoten den soleklare vinneren.

Hele 30 prosent av respondentene oppgir Lofoten som sin drømmedestinasjon. På andreplass kommer Nord-Norge, mens Svalbard er nummer tre på listen.

- Lofoten har jo hatt en eventyrlig vekst de siste årene, kanskje til og med litt for stor mener nok noen. Men vi har også begynt å se at områdene rundt, som for eksempel Lyngen, Vesterålen og Helgeland, øker i popularitet. I vår helt ferske reiseundersøkelse ser vi faktisk at Helgelandskysten havner på en fjerdeplass over nordmenns drømmedestinasjoner i eget land, sier Terje Berge, kommersiell direktør i Finn Reise.

*Om reiseundersøkelsen:

Webbasert spørreundersøkelse utført i et landsrepresentativt utvalg på 1001 respondenter.

Nordmenns topp 10 drømmedestinasjoner i eget land:

(Funn fra reiseundersøkelsen)

Lofoten

Nord-Norge

Svalbard

Sørlandet

Helgelandskysten

Hurtigruten

Kristiansand

Vestlandet

Finnmark

Nordkapp

Bergen