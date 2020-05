Slik blir gjenåpningen av skolene i Brønnøy

Nyheter

Det skriver fagansvarlig for skole i Brønnøy, Kjartan Paulsen i en pressemelding.

– Da skal endelig alle elevene få komme tilbake til skolen. Det er vi glade for og vi ser fram til å treffe elevene igjen, innleder Paulsen.

Det er altså elevene i 5.-10. klasse som har oppstart neste tirsdag, 1.-4. klasse har skole som vanlig på mandag.

Det vil komme mer informasjon fra hver enkelt skole etter planleggingsdagen på mandag, og Paulsen skriver at man jobber hardt for at åpningen av skolene skal foregå på en trygg og forsvarlig måte og har stor tro at dette man skal få til dette.

Ikke som vanlig

Han understreker at skolehverdagen ikke vil være som vanlig, og at smittevernreglene er strenge og vil medføre utfordringer med tanke på plass og personell.

– Når vi nå kommer i gang, kan det være at det blir ulike løsninger på de ulike skolene. Smittevernreglene vil bli gjennomgått med skolens personell. Det vil bli plassert ut utstyr på alle klasserom for å ivareta god håndhygiene og elever får også oppgaver i forhold til rengjøring av egen arbeidsplass. Nærmere rutiner om dette kommer i løpet av mandag, skriver Paulsen.

Forskjeller mellom skolene

Han skriver videre at noen skoler kan ha alle elevene på skolen alle dagene, mens andre skoler kan komme til løsninger der noen trinn er på skolen noen dager, mens de andre dager har fjernundervisning hjemmefra. Uteskole er også en mulighet.

– Som følge av smittvernreglene vil det ikke være mulig å holde det samme faglige trykket som vi har i en ordinær situasjon. Vi vil likevel bestrebe oss på å gi elevene et godt faglig tilbud innenfor de rammene vi har, skriver Paulsen.

Skoleskyss

Skoleskyss skal gå som normalt, og TTS har egne smittevernveiledere.

– Det skal kun sitte én elev på hver toseter, og det er inngang bak. Søsken kan selvfølgelig sitte sammen. Det er fint hvis foresatte som er avhengig av at elevene tar buss gir beskjed til skolen, slik at vi kan formidle dette til TTS for deres planlegging. Vi oppfordrer likevel de foresatte som har anledning, til å kjøre de elevene som har behov for det.

Syke elever og ansatte

Det vil fortsatt være slik at både elever og ansatte som er syke med luftsveissymptomer ikke skal møte på skolen.

– De skal være hjemme til de har vært symptomfri ett døgn. Dette gjelder selv om de har milde symptomer. Hvis man er usikker, tar man kontakt med legekontoret. Ansatte og elever som blir syke på skolen må hjem snarest mulig. Gymsal, idrettshaller og garderober vil foreløpig være stengt. Det legges opp til at elevene er ute og har kroppsøving, skriver han.

Egne regler for håndvask Elever og ansatte skal vaske hender: Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem

Når man kommer til skole/SFO

Etter hosting/nysing

Etter toalettbesøk

Før og etter måltider

Etter man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt

Ved synlig skitne hender

Renhold forsterkes

Fremover vil renholdet på skolene bli forstrerket.

– Renholdsavdelingen i kommunen skal i løpet av mandag lage egne rutiner som skal ivareta dette på en god måte. I tillegg til dette vil det bli viktig å redusere kontakt mellom elevene. Dette vil hver skole løse lokalt, men i utgangspunktet vil det legges opp til at elevene er i faste grupper(kohorter) og ha ulik pause/utetid. Avstandsreglene vil også være viktig at elevene overholder. Det kan dere foresatte også gjerne snakke med elevene om.

Kommunens smittevernregler og tiltak kan man også lese om i lenkene under:

Smittevernveileder for barneskolen

Smittevernveileder for ungdomsskolen

