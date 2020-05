Kneblet statuen av Elsa Laula Renberg på frigjøringsdagen

Nyheter

Elsa Laula Renberg (1877-1931) vokste opp i Sverige, men bodde store deler av sitt voksne liv i Vefsn. Hun engasjerte seg sterkt i arbeidet for å bedre samers kår. I ei tid hvor samiske rettigheter var truet, mente hun samefolket måtte stå sammen på tvers av landegrenser hvis de skulle nå fram i kampen for å bevare livsgrunnlag og kultur. Hun døde på Brønnøysund tuberkulosehjem 22. juli 1931.

Statuen i Mosjøen ble avduket på Samefolkets dag i fjor.

Natt til frigjøringsdagen har noen kneblet statuen av Elsa Laula Renberg og bundet den med lasso, melder Vefsn No og Helgelendingen.

– Vefsn Kommune ser på henne som ei lita Pocahontas. En gallionsfigur de kan skryte på seg. De har ikke peiling på hva hun virkelig symboliserer for den samiske befolkningen. Maktens borg har kneblet det hun står for. Nå må hun stå og se på de ødeleggelsene som bli gjort, sier anonyme aksjonister til Vefsn No.

De skal ha fått tillatelse fra kunstner Ellen Jacobsen og Elsa Laula Renbergs barnebarn.