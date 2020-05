Bankene følger opp rentenedsettelsen

Nyheter

Torsdag satte Norges Bank renta ned til 0 prosent for å hjelpe Norge kjennom de økonomiske følgene av kampen mot koronaen. Renta ble satt ned fra 0,25 prosent.

Fredag har bankene som har kontor i Brønnøysund kommet med meldinger om hvordan de følger opp rentesenkningen.

Tidligere for nye kunder

Helgeland Sparebank setter ned rentene for eksisterende kunder fra 25. mai og nye kunder fra 11. mai.

– Vi har hatt en ekstra viktig samfunnsrolle i den tiden vi har vært inne i ved å bidra til å holde økonomien på Helgeland i gang gjennom avdragsfrihet og mellomfinanisering, og nå setter vi ned utlånsrentene med inntil 0,40 prosentpoeng fra 25. mai, slik at våre lånekunder får litt mer å rutte med, sier administererende direktør Hanne Nordgaard i banken.

Også innskuddsrentene settes ned, men dette skjer ikke før 13. juli. Kundene får brev om dette, som sendes 13. mai.

Rekordlav rente

SpareBank 1 Nord-Norge melder at de setter ned renta på boliglån med inntil 0,4 prosentpoeng og at banken dermed er på det laveste nivået banken noensinne har vært.

- Nullrente fra Sentralbanken er først og fremst et sykdomstegn for norsk økonomi. Nå gjøres alt som er mulig for å holde hjulene i gang, og vi er altså helt på grensen til negativer renter. Dette har aldri tidligere skjedd i Norge, påpeker konserndirektør for personmarkedet i Sparebank 1 Nord-Norge, Lasse Hagerupsen.

Renteendringen trer i kraft 25 mai.

