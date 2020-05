TV 2: Trolig skoleåpning for alle trinn neste uke

Nyheter

Statsminister Erna Solberg informerte onsdag om at planen er å åpne skolene for alle klassetrinn i neste uke, i et i lukket møte på Stortinget.

Solberg informerte onsdag Stortingets koronakomité om rammene for gjenåpningen av Norge.

Ifølge TV 2s kilder sa statsministeren at det legges opp til en åpning for alle elever fra 1.–10. trinn allerede til uken.

Det bekrefter to uavhengige kilder i opposisjonen overfor TV-kanaler.

Kilder sier det vil bli en lokal tilpasningsmulighet når skolene åpnes. Samtidig sier regjeringskilder at den endelige beslutningen først tas på regjeringskonferansen torsdag.