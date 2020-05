Rootsen har fått med fire artister videre til 2021

Nyheter

Festivalsjef Morten Horn sa forrige uke til BAnett at det var et mål å få artister som skulle spilt på årets festival til å komme neste år. Tirsdag morgen melder festivalen følgende:

- Da kan vi bekrefte at vi har fått med oss DumDumBoys, CC Cowboys, Saga og Postgirobygget til neste års Rootsfestival som blir arrangert 14.-17. juli 2021. Vi oppfordrer alle som har kjøpt billett til å beholde den til neste år, men åpner opp for refusjon via e-post til alle våre kunder.

Stiftelsen Kulturcompagniet vil vurdere å arrangere andre konserter sent høst/vinter når myndighetene åpner opp for arrangement som samler mer enn 500 publikummere.

Arrangementsforbudet forlenges til september Rootsfestivalens jubileumsfest kan ikke finne sted i sommer.

Saga sørger for rock på Roots Det kanadiske progressive rockebandet har gjennom 50 år opptrådt for 15 millioner mennesker i over 20 land.