Brønnøy får 1,4 millioner for stengte barnehager

Nordland fylke får 42,6 millioner kroner i kompensasjon for bortfall i foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Én måned kompensasjon

Regjeringens inngripende tiltak har påvirket kommunenes evne til å levere gode tjenester til innbyggerne.

− Vi må forvente at utgiftene øker og inntektene blir mindre i en periode. Vi har vært tydelige på at vi vil stille opp for kommunene, og vil nå kompensere for foreldrebetaling som har falt bort i denne perioden, sier Astrup i en pressemelding fra regjeringen.

Stortinget vedtok 7. april regjeringens forslag om kompensasjon til kommunene for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Rammetilskuddet til kommunene ble økt med én milliard kroner. Kompensasjonen gjelder for perioden 13. mars til 13. april.

– Kompensasjonen for tapt foreldrebetaling vil gi barnehagene og skolefritidsordningene stabile økonomiske rammevilkår. Slik unngår vi permitteringer, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Private barnehager må søke

Midlene er fordelt etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, og det er tatt utgangspunkt i hvor stor andel av inntektsbortfallet som gjelder barnehage og SFO. 700 millioner kroner er fordelt etter kriteriene for barnehage, og 300 mill. kroner etter kriteriene for grunnskole. Midlene utbetales i sin helhet til kommunene i den ordinære utbetalingen av rammetilskuddet den 4. mai. Kommunene vil deretter utbetale kompensasjon til de private barnehagene etter søknad.

– Vi følger nøye med på situasjonen og har god dialog med kommunesektoren, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har allerede utbetalt fem milliarder kroner i økt rammetilskudd til kommunene og fylkeskommunene som følge av virusutbruddet.

Kommunevis fordeling - Barnehage og SFO (1000 kr)