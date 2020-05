Sikkerhetsavstand på busser og båter

Nyheter

Det meldte fylkeskommunen torsdag. På busser og båter vil bare halvparten av setene være i bruk.

Annenhvert sete

For å hjelpe passasjerene til å overholde avstand ombord, vil setene bli merket slik at på buss og båt vil kun annen hvert sete være i bruk så lenge de nasjonale smitteverntiltakene opprettholdes.

Dette følger rådene fra Kunnskapsdepartementet knyttet til skoleskyss, og innføres nå på alle busser og hurtigbåter i Nordland.

Unntak for barn og foreldre

På buss betyr det én person på hver seterad, på hver side av midtgangen, og vekselvis på vindusplass på én seterad, men ved midtgangen på seteraden bak.

- Dette gir halv utnytting av antall sitteplasser på bussene. Foreldre med barn kan selvsagt sitte sammen. I de bussene der det er åpne områder for ståplasser, vil man kunne stå med en meters avstand. I praksis betyr det at det bare er plass til to til fire ståplasser, sier samferdselssjef Odd Steinar Åfar Viseth..