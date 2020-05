Nyheter

På grunn av koronarestriksjonene ble 1. mai-markeringen på Sør-Helgeland digital i år.

Arbeidernes dag markeres digitalt For første gang har Magnar Solbakk anledning til skitur på 1. mai.

LO Sør-Helgeland, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt hadde gått sammen om en 15-minutters film hvor arkivbilder fra lokal 1. mai-markering ble kombinert med arbeidersanger og årets paroler ble vist.

På filmen holdt Line Tollefsen fra SV og Fagforbundet årets appell. Hun framhevet blant annet arbeiderbevegelsens historiske kamper og seire.

- Mange rettighetene vi tar for gitt i Norge er forhandlet fram fordi vi var mange som stod sammen, sa hun.

Tollefsen sa videre at mange kamper ikke er vunnet ennå eller for alltid.

- Det vil være politikere som ønsker andre løsninger enn de vi ønsker. Det finnes krefter i dette samfunnet som ønsker mer for den enkelte enn for fellesskapet. Men det betyr ikke at vi skal slutte å kjempe.

Ifølge Tollefsen er vi inne i en tid hvor samholdet og solidariteten testes.

- Norge ser ut til å komme styrket ut av denne krisen, men den ser ut til å kreve mye av oss alle. Ikke minst viser den oss at samfunnskritiske yrker ikke bare er dem som har lengst formell utdanning, sa hun og nevnte blant andre matprodusenter, renholdere, helsepersonell, ansatte i skoler og barnehaget, fiskere, butikkarbeidere og ansatte i transportnæringa.

Den digitale 1. mai-markeringen kunne ses på facebooksiden til LO Sør-Helgeland (hvor den starter lang uti filmfilen).