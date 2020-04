Margunn er klar for en tredje stortingsperiode

Nyheter

Margunn Ebbesen ble stortingsrepresentant etter valget i 2013. Hun sitter i næringskomiteen og er også nestleder i Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid.

Har gitt komiteen beskjed

Torsdag skriver Ebbesen på sin facebookside at hun i dag har gitt beskjed til nominasjonskomiteen om at hun gjerne stiller en ny periode for Nordland Høyre til stortingsvalget 2021.

- Det har vært sju krevende, men utrolig interessante og lærerike år på Stortinget. Fra jeg kom inn som ny i 2013 og til i dag har det vært en bratt læringskurve. Og heldigvis så er jeg innstilt på å jobbe hardt videre for å løfte Høyres politikk både i Nordland og fra Nordland og ned til Stortinget og de beslutninger som fattes her, både på Stortinget og i regjering. For jeg vil selvsagt jobbe knallhardt for at Høyre fortsatt skal sitte i regjering fra 2021, det er en sterk motivasjon, skriver Ebbesen, som oppsummer sitt arbeid på tinget gjennom de sju årene.

- Ønsker det beste

- Jeg kan med hånden på hjertet si at min motivasjon for å være politiker for Nordland på Stortinget, er at jeg ønsker det beste for mitt kjære Nordland, fra Bindal i sør til Andøya i nord. Men selvsagt, det har vært saker som har vært utrolig krevende. Nå har jeg tatt min beslutning; Jeg ønsker å gjøre min jobb for at Høyre skal vinne valget, for at Nordland skal vinne mange saker fremover og fortsatt være et viktig nærings- og eksportfylke, og ikke minst omtale Nordland på en måte som gjør at flere velger å flytte hit og etablere seg her, skriver Ebbesen.

