Flere arbeidsledige, og høyest ledighet blant unge kvinner

Nyheter

I tillegg til de helt ledige var 5.215 registrert som delvis ledige i Nordland i april. Det er en økning på 1.203 delvis ledige fra utgangen av mars, mens antall helt ledige har hatt en nedgang på 946 fra forrige måned.

303 prosent økning

Ser vi tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det nå 7.145 flere helt ledige enn ved utgangen av februar, og 3.921 flere delvis ledige.

I april 2019 var ledigheten i Nordland på 1,9 prosent (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken). Økningen fra i fjor utgjør 303 prosent.

Mer enn 7 av 10 nye arbeidssøkere i april oppgir permittering som årsak til at de melder seg hos NAV.

Nordland lavest

Landets ledighet er på 9,6 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 269 013 personer som er helt ledige. For landet utgjør økningen 325 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har den høyeste ledigheten i landet med 12,5 prosent, mens Nordland med 7,7 prosent er fylket med lavest ledighet.

- Selv om Nordland har den laveste ledighet i Norge er situasjonen bekymringsfull, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes i en pressemelding.

- De fleste som siste periode er blitt ledige er permittert, og vi regner med at mange av dem kommer tilbake til sin jobb når det nå åpnes for det. Det er likevel en bekymring for at lav oljepris og lav aktivitet i mange bransjer gir fortsatt permitteringer og oppsigelser fremover.

Vevelstad lavest

Med en ledighet på 1,3 prosent av arbeidsstyrken har Vevelstad fylkets laveste ledighet. Deretter følger Hattfjelldal med 1,9 prosent ledighet og Dønna med 3,9 prosent. Høyest ledighet finner vi i Moskenes kommune med hele 19,8 prosent ledige.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 8,9 prosent, Rana 7,8 prosent, Narvik 8,3 prosent og Vefsn 6,6 prosent.

- Forskjeller i næringsstrukturen mellom kommunene har betydning for hvor hardt rammet de er. Vi ser at kommuner med store næringer innen reiseliv, transport, salg og service, som for eksempel Vågan, Bodø og Narvik, nå er hardt rammet, sier direktør Cathrine Stavnes.

- Når samfunnet nå gradvis åpnes, vil vi forhåpentligvis se reduksjon av ledighet innen salg og service, mens det er knyttet en bekymring til reiselivsnæringen fremover. Det er kun innen jordbruk, skogbruk og fiske vi ser en nedgang i ledigheten fra samme måned i fjor, med sekst prosent færre helt ledige med denne yrkesbakgrunnen.

Høyest ledighet blant unge kvinner

Det har vært størst prosentvis økning i ledigheten blant kvinner fra samme måned i fjor, med en økning på 371 prosent. I april er det totalt 4.294 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 7,4 prosent. Blant menn er det nå 5.275 helt arbeidsledige, som gir en ledighetsprosent på 8,0 prosent. Det er en økning på 260 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Alle aldersgrupper har hatt økning i arbeidsledigheten siden april i fjor. Som andel av arbeidsstyrken er ledigheten høyest blant dem mellom 20 og 24 år, med 12,7 prosent, og særlig blant kvinner i denne aldersgruppen, med 13,3 prosent.

For aldersgruppen 25-29 år er ledigheten på 12,1 prosent ledighet, og blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 7,3 prosent.