Onsdag kan man igjen ta MC-lappen

Nyheter

Onsdag åpner Statens vegvesen for oppkjøring i flere motorsykkelklasser. Foreløpig må de som venter på oppkjøring for bil, smøre seg med tålmodighet.

– Til tross for en lang periode med stengte trafikkstasjoner, er vi helt i rute med oppkjøring for motorsyklistene, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

Dermed er det klart for oppkjøring for motorsykkelklassene A, A1 og A2 onsdag, men tilbudet vil være avhengig av kapasitet og vær- og føreforhold ved de ulike trafikkstasjonene.

Grunnen til at det åpnes for oppkjøring for motorsykkel nå, er at det er enklere med smittevern på motorsykkel enn inne i et kjøretøy. Dessuten har trafikkskolene hatt føreropplæring på motorsykkel i noen uker allerede, slik at elevene er klare.