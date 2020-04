Cepi håper å ha koronavaksine klar innen utgangen av året

Nyheter

– Er vi riktig heldige og alt går som det skal, og med støtte fra legemiddelindustrien, som vi nå ser at vi får, har vi et lite håp om at vi skal være i gang før slutten av året, sier visedirektør Frederik Kristensen i Cepi til NTB.

– Er det produksjonen dere da er i gang med?

– Da er vi i gang med stor produksjon. Selvfølgelig ikke nok til hele verden, men i alle fall til helsearbeidere eller de som er mest utsatt, sier han.

Cepi-ledelsen hadde mandag besøk av statsminister Erna Solberg (H) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) i sine lokaler i Oslo. Med på videolink var også Cepi-direktør Richard Hatchett i London.

Håper på 2–3 vaksiner

Cepi er den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier, og organisasjonen styres fra et hovedkontor i Oslo. Regjeringen har nylig bevilget 3 milliarder kroner til vaksineprogrammet for en covid-19-vaksine over bistandsbudsjettet, og flere andre land har også bidratt.

I utgangspunktet har Cepi sagt at de håper å klare det på 12 til 18 måneder, men nå kan det altså gå raskere. Totalt er organisasjonen inne i ni forskjellige programmer for å utvikle en vaksine.

– Det er for tidlig å si hvilke som vil lykkes. Alle må gjennom de siste stadiene av utprøving, så vil det vise seg etter hvert, sier Kristensen.

Cepi ønsker gradvis å øke antallet vaksineprogrammer til 14-15, og håpet er at 2–3 av dem vil vise seg å fungere.

– Ekstremt viktig

Statsminister Erna Solberg (H) sier at det er ekstremt viktig å få utviklet en vaksine raskt, og at det er viktig at det skjer gjennom et globalt samarbeid. Slik får også de fattige og små landene tilgang til vaksinen.

– Det er også en forsikring for vårt eget land og vår befolkning at vi har et internasjonalt system som fungerer på medisinutvikling og stans av store pandemier, sier Solberg til NTB.

Hun er fornøyd med at vaksinen kanskje kommer tidligere enn antatt.

– Nå hørte vi at hvis vi virkelig får dette til, kan vi ha en vaksine i løpet av dette kalenderåret. Det kan være veldig optimistisk. 12–18 måneder var det som ble sagt før, sier Solberg.

Sykdom X

Cepi ble opprettet for cirka tre år siden i etterkant av Ebola-utbruddet i Vest-Afrika, nettopp for at verden skulle være bedre forberedt på store utbrudd av farlige, smittsomme sykdommer.

– Vi har jobbet med å lage vaksiner mot sykdommer som kan bli en global trussel, inkludert det vi kaller sykdom X, som er det man ikke vet om. Man kan forberede seg ved å ha en type halvfabrikat-vaksine, som kan tilpasses en ny trussel. Det har vi klart å utnytte i forbindelse med covid-19, sier Kristensen.