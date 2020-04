Nyheter

Røde Kors Brønnøysund trenger flere som kan være ringevenn. Dette skriver Anne Beate Fivelun på Facebook.

«En ringevenn er en som skan ringe og snakke med noen som føler seg ensomme. Vi trenger både kvinner og menn, og dere vil få informasjon opplæring og veiledning.»

Hun estimerer en tidsbruk på mellom én og to timer i uka. Fiveltun understreker samtidig at de som er ringevenn ikke er fagfolk, men medmennesker. Hun ønsker at alle som kunne tenke seg å bli ringevenn tar kontakt med Røde Kors.