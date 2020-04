Mistet 60 prosent av omsetningen

Nyheter

Over hele landet merker små og store bedrifter en sterk omsetningssvikt som følge av smitteverntiltak for å hindre videre smitte av Koronaviruset. Alle med mulighet til dette har hatt hjemmekontor og det har vært egne karanteneregler som har gitt et smittevernskille mellom Trøndelag og Nord-Norge. Alt dette har hatt stort innvirkning på Inventum Kontor-Forum AS som har kontorer både i Brønnøysund og i Mosjøen.