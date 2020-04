Helgelands-bufféen 2020 er avlyst

Nyheter

Styret i NKL Sør-Helgeland har ifølge en pressemelding besluttet å avlyse årets buffé etter et møte torsdag 23. april.

Denne pressemeldingen ble torsdag lagt ut i bufeens offisielle facebookgruppe:

«Det er med stor sorg i skrivende stund å måtte informere alle våre gjester ved Helgelands-bufféen i Brønnøysund at vi dessverre ikke kan utføre årets arrangement. Slik situasjonen er i dag med nedleggelse av Restaurant og Matfag ved Brønnøysund Videregående og usikkerheten rundt den nåværende pandemien så har styret ved Norske Kokkers Landsforening Sør-Helgeland etter kraftig vurdering sett seg nødt til å avlyse hele arrangementet.

Vi har allerede siden nyåret vurdert hvordan vi kunne realisere en Buffé i 2020 med bare en skoleklasse fra kokkelinjen og analysert potensielle løsninger. Helgelands-bufféen har i alle år vært helt avhengige av elevene som arbeidskraft for å kunne servere det som har hvert så mye som hele 1900 bespisende gjester på en helg. Å kunne realisere et slikt arrangement med bare en klasse er allerede et stort problem for oss.

Videre så ser vi på situasjonen med COVID-19 der fremtiden ut året er en veldig usikker fase for samtlige i vår bransje.

For det første så er det stor usikkerhet blant flere av våre kolleger i bransjen som stiller opp frivillig hvert år om hvor mye de kan delta når de nå må prioritere å berge sin egen jobb.

For det andre så er all maten som blir servert sponset fra andre bedrifter over hele landet. Å be dem om å levere oss produkter helt gratis når samtlige av dem sliter med å berge seg under denne vanskelige tiden ville være galskap.

For det tredje så vet vi fortsatt ikke hvor lenge denne pandemien vil vare. Myndighetene og FHI sier at vi må forberede oss på at dette kan vare ut hele året, og da blir det ikke aktuelt å samle over tusen mennesker der alle forsyner seg fra en og samme buffé.

Vi vil holde dere oppdatert angående hva vi ser for oss for år 2021.

Enn så lenge, hold dere friske og husk å vaske hendene.

Med hilsen fra styreleder i NKL Sør-Helgeland, Ivar Laukholm.»

