-Visste du om denne bakerovnen i Svarthopen?

Nyheter

KulturPunkt er en gratis mobilapp som lar publikum oppdage og fordype seg i punkter i det kulturelle landskapet. Et kulturpunkt kan eksempelvis være en gjenstand, et kunstverk, en bygning eller en person knyttet til et geografisk sted. Punktene kan enklest utforskes gjennom markeringer på kart og lister i appen.





Avdelingsleder i Vevelstad Maren Sofie Fjordholm, håper mange vil finne interesse i den nye appen som nå lanseres for å en ny museumsopplevelse ute.

Man kan surfe gjennom punktene hjemme i sofaen, men et fysisk besøk gir som regel en bedre opplevelse siden stedet formidler noe i seg selv. Visste du at du kan finne 5000 år gamle helleristninger i Vevelstad, en gammel bakerovn (Aneovnen) i Svarthopen, et kystfort fra krigen på Ylvingen, eller du kan gå kulturlandskapsstien «livet langs ei elv» i Bindal? Gå inn på Kulturpunkt, bruk kartet og å lær mer om Helgelands spennende kulturskatter! Kanskje oppdager du noe du ikke visste om, oppfordrer Fjordholm.





Appen bruker GPS, og finner KulturPunkt i nærheten av der man befinner seg, og kan brukes i hele landet.

-Punktene produseres av flere norske og svenske museer og innholdet utvides stadig. I dag har Helgeland Museum 169 punkter under «Det historiske Helgeland», i tillegg finnes det mindre temaer og løyper med utvalgte punkter, og vi utvider stadig. Digital formidling er noe som Helgeland Museum vil satse mer på i tiden framover, forteller Fjordholm.