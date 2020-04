Se hvordan gjenåpningen av rehabiliteringen i Sømna blir

Nyheter

- I midten av mai er planen at det igjen skal være full drift. Kommunen vil denne uken planlegge for oppstart, for å sikre at det er gode rutiner for å ivareta et forsvarlig smittevern, i tråd med den sentrale veilederen for helseinstitusjoner. Det er også tett dialog med kommuneoverlege. Det skriver Marianne V. Grøttheim, fagleder plan og utvikling Sømna kommune, i en pressemelding.

Helgeland rehabilitering blir korona-mottak i Sømna Ved å omgjøre Helgeland rehabilitering til mottak for koronasyke, håper Sømna å unngå smitte på legekontor med tilstøtende omsorgssenter.

Jubel på rehabiliteringen for politisk vedtak Det nye kommunestyret i Sømna vedtok torsdag en omstillingspakke på 1,7 millioner kroner til rehabiliteringen.

Den midlertidige smittevernklinikken for koronapasienter som er opprettet i Helgeland rehabiliterings lokaler blir dermed flyttet.

- Sømna kommune er glad for at rehabiliteringstilbudet kan gjenopptas, slik at vi igjen kan tilby helhetlige tjenester til personer med behov for rehabilitering og opptrening etter sykehusopphold eller langvarig sykdom. Det vil være viktig for mange, skriver Grøttheim.

Kompetansekartlegging på rehaben begeistrer Telle Forretningsutviklingsfirmaet Vesir ser et stort ubenyttet faglig potensiale i Helgeland rehabliterings bemanning.

Økonomisjefen: – Sømna går mot et underskudd på 2,7 mill. Formannskapet fikk servert en rød bunnlinje da økonomisjef Ben Andre Graven redegjorde for den økonomiske situasjonen i kommunen etter årets andre tertial.

Formannskapet i Sømna vedtok omstillingspakke til 1,75 millioner til rehabiliteringen - Vi har ikke råd til å la være, samtidig er det galskap å gjøre det Slik oppsummerte formannskapsmedlem Arild Barlien (Ap) situasjonen han mener Sømna-politikerne står overfor når det gjelder rehabiliteringen.

Helgeland rehabilitering Ikke bekvem med HRIS-risiko Formannskapsmedlem Wenche Fjerdingøy (Sp) synes ikke Helgeland rehabilitering fortsatt skal være kommunal etat.

Rapportene om Helgeland rehabilitering KS-advokater advarer mot høy økonomisk risiko KS-advokat Erna M. Larsen mener Sømna kommune tar høy økonomisk risiko slik de driver Helgeland rehabilitering (HRIS).

De sladdete advokatrapportene Offentlighetsekspert: Feil bruk av taushetsplikt Offentlighetsekspert Gunnar Bodahl-Johansen avviser sømnarådmannens tolkning og bruk av taushetsplikten.

Ny legespesialist ansatt i Helgeland rehabilitering - Som ordfører er jeg svært glad for at arbeidsplassene er berget, og pasienter fortsatt får et tilbud lokalt, sier sømnaordfører Andrine Solli Oppegaard.