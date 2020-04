Avlyser muntlig eksamen i videregående skoler

Nyheter

Alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skoler våren 2020 er avlyst, kommer det frem i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi skulle selvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamener. Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grunding standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i meldingen.

Alle skriftlige eksamener er fra før av avlyst, og eksamener på ungdomstrinnet er også avlyst. Regjeringen gjør ifølge pressemeldingen dette i tråd med råd fra fylkeskommunene.

Dette innebærer at elevene vil få vitnemål med standpunktkarakterer.

