Ny sjef ansatt på Norsk Havbrukssenter Visning

Katrin Bunte er tilsatt som daglig leder i Norsk Havbrukssenter Visning og starter i jobben 1. mai. Det opplyser styreleder Paul Birger Torgnes i en pressemelding.

Han sier Bunte har solid og allsidig erfaring fra reiselivsbransjen i Norge, Canada og Østerrike. Det opplyses at Bunte de siste 5 årene har vært driftssjef i Pure Hospitality Group og også daglig leder for et av hotellene i gruppen. Den nyansatte er tysk statsborger og har bodd i Norge de siste 7 årene

- Vi er svært glade for å få Katrin Bunte med på laget. Selv om den siste tiden har vært krevende for hele reiselivsbransjen og også vår virksomhet på grunn av koronapandemien, har vi stor tro på konseptet vi utvikler, og vi er blant annet i ferd med å ferdigstille 3 nye rorbuer og utvider dermed kapasiteten til 32 overnattingsplasser fra sesongen som kommer. Katrins kompetanse og erfaring vil være til stor nytte i den videre satsingen og utviklingen av virksomheten, og vi ser med forventning fram til at hun tiltrer stillingen, sier styreleder Paul Birger Torgnes i Norsk Havbrukssenter Visning.

- Jeg er veldig stolt over å bli ansatt som daglig leder og glad for å være medlem av teamet på Norsk Havbrussenter Visning og oppfatter virksomheten til Norsk Havbrukssenter Visning som svært interessant. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å oppnå målene, de langsiktige planene og visjonen de har sammen med folkene på Toft . Det vil bli spennende, og jeg er helt trygg på at vi vil lykkes med det på sikt, sier Katrin Bunte.

- Jeg oppfatter også Sør Helgeland som et meget attraktivt både i reiselivssammenheng og friluftsområde, og som «utendørs personer» som elsker naturen, ser partneren min og jeg fram til å gjøre regionen og Brønnøy til vårt hjem, sier den sjefen på Toft.

Norsk Havbrukssenter Visning opplyser at de i 2019 totalt hadde cirka 26.000 besøkende/gjester og består av visningsanlegg for havbruk som blant annet har daglige besøk fra Hurtigruten, utstillingen Toft i gamle dager, restauranten SMAK, turistbutikk, rorbuer, bobilparkering og gjestemarina. Selskapet er også en del av Norsk Havbruk-konsernet som i tillegg driver med oppdrett, forskning og eiendomsutvikling.