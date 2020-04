Nå er de koronasmittede på Vega friskmeldt

Nyheter

BAnett har vært i kontakt med ordførerne i Brønnøy og Vevelstad og kommuneoverlegene i Vega og Bindal lørdag. Det meldes om undret status for prøveresultater.

På Vega har det imidlertid skjedd en annen utvikling. Bente Børsheim og mannen Lars Børsheim som har vært syke med koronavirus er nå friskmeldt. Bente Børsheim fikk bekreftet smitte 21. mars og ble innlagt på Helgelandssykehuset. Veien tilbake har vært lang, men nå er hun glad for at viruset er borte og at isolasjonen er over.

- Vi er friskmeldt og har fått slippe ut. Det er veldig greit å få røre seg igjen. Nå har jeg vært syk og i isolasjon i en måned. Men vi er heldige som bor slik vi bor. Stakkars de som bor i byene. De har en annen utfordring, sier Bente Børsheim til BAnett lørdag.

Hun og mannen ble friskmeldt på torsdag.

- Hvordan var det å komme ut av isolasjon?

- Det var helt greit. Jeg var på butikken i går og folk var glade for å se meg igjen. Det er jo et godt tegn, sier hun og ler.

Folkehelseinstituttet har følgende anbefalinger for friskmelding av personer som har fått påvist koronasmitte:

"Pasienter som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen når pasienten er symptomfri og det har gått tre døgn etter symptomfrihet og det har gått minst åtte døgn etter symptomdebut (14 døgn for alvorlig immunssupprimerte)."

Bente Børsheim ble innlagt på sykehus med Covid-19 Etter elleve dager med feber ble sykehus eneste utvei. Så kom lungebetennelsen.

Status på Sør-Helgeland per fredag 10. april

Kommune Antall prøver Antall positive Antall negative Venter svar Brønnøy 104 4 100 0 Sømna 28 1 27 0 Bindal 116 0 108 8 Vega 29 0 (2 friskmeldt) 28 0 Vevelstad 12 0 12 0 Sum 289 5 275 8

NB: Folkehelseinstituttets oversikter over smittede i norske kommuner er basert på folkeregistrert adresse. Derfor kan det meldes om smittede i kommuner uten at de som er smittet faktisk oppholder seg der. BAnett forholder seg til det kommunene selv melder til avisen.