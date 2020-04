Millioner i ekstra rammetilskudd overføres på mandag

Nyheter

Det skriver Høyres stortingsrepresentant på Brønnøy Høyres blogg fredag.

- Koronakrisen preger hele landet, og dette merkes spesielt godt i de kommunale tjenestene. Det er et stort press både på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Dette gir økte kostnader for kommunene. For å hjelpe også kommunene og fylkeskommunene i denne vanskelige situasjonen, har Stortinget vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med 6,15 milliarder kroner, skriver Ebbesen.

For Brønnøy kommune betyr dette en overføring på 6 millioner kroner på mandag.

Hun opplyser at pengene overføres til kommunene i Nordland og Nordland fylkeskommune på mandag. Størrelsen på overføringen er todelt og basert på innbyggertall. I tillegg melder Ebbesen at rammetilskuddet også er økt med en milliard kroner på landsbasis som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Sistnevnte midler er foreløpig ikke fordelt.

- Selv om det nok ikke er alle kommunene som har oversikt over hvordan koronaviruset vil påvirke kommunens økonomi nå, er jeg veldig glad for at Stortinget gjennom forhandlinger kom frem til en overføring nå. Så er jeg også trygg på at Regjeringen vil vurdere behov for ytterligere tiltak, og kommer tilbake til dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020, sier Margunn Ebbesen.

Ifølge Ebbesen vil kommunene på Helgeland få følgende overføringer på mandag:

Bindal 1 429

Sømna 1 731

Brønnøy 6 064

Vega 1 100

Vevelstad 596

Herøy 1 526

Alstahaug 5 378

Leirfjord 1 993

Vefsn 9 690

Grane 1 352

Hattfjelldal 1 262

Dønna 1 349

Nesna 1 492

Hemnes 3 659

Rana 18 308

Lurøy 2 218

Træna 538

Rødøy 1 296