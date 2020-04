Siv Mossleth (Sp) vil ha ny periode på Stortinget

Nyheter

I en pressemelding torsdag opplyser Mossleth at nominasjonskomiteen i Nordland Senterparti har bedt om en avklaring på om hun ønsker å være kandidat ved neste Stortingsvalg i 2021.

- Svaret jeg har sendt nominasjonskomiteen, ved leder Frank Johnsen (Sp-ordfører i Vågan), er at motivasjonen min er på topp for å fortsette jobben for Nordland på Stortinget. Kampen for å snu sentraliseringa og ta hele landet i bruk er viktigere en noen gang. Mer distriktspolitikk er bra for hele Nordland, også for byene i fylket. Senterpartiet har gode løsninger på hvordan vi skal utvikle arbeidsplasser, utdanning og gode liv, også i distriktene. Dette er viktig, sier Mossleth i pressemeldingen.

Hun sier komiteen forventer at de som var ledende kandidater ved forrige valg kan bli foreslått også ved valget i 2021.

- Motivasjon til fortsatt hardt arbeid for å oppnå resultater, erfaring og gode tilbakemeldinger fra mange partifeller er hovedgrunner til at jeg vil stille opp for en ny periode på Stortinget, om partiet ønsker det, sier Mossleth.

Hun er i dag medlem av transportkomiteen på Stortinget.

- Men jeg jobber selvsagt med alle saker som er viktig for Nordland, uansett hvilken komité saken kommer under, sier hun.

Sp vil bruke krisepenger på Brønnøyleden og kai – Vi mener at tiden er inne for å prioritere Brønnøyleden, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) til BA torsdag.