Registeransatte skal veilede næringslivet om støtteordninger

I morges ble de ansatte ved Brønnøysundregistrene informert om at hjemmekontorordningen og reiseforbudet er forlenget inntil videre.

Registrene er sentrale

Regjeringen la frem en proposisjon for Stortinget 3. april der de foreslo å gi kompensasjon fra staten til de næringslivsaktørene som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet. Ordningen fikk tilslutning i Stortinget.

Ordningen skal gi hjelp til de i næringslivet som er hardest rammet og bidra til at levedyktige bedrifter kan unngå konkurser og bevare arbeidsplasser.

Ordningen forvaltes av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste som er utviklet av Finans Norge.

Kompensasjonsordningen for næringslivet bygger videre på det eksisterende samarbeidet og de digitale løsninger som allerede er utviklet gjennom digitaliseringsprosjekter i det etablerte Digitalt Samarbeid Offentlig Privat (DSOP), som Brønnøysundregistrene har en sentral rolle i. Fagressurser ved Brønnøysundregistrene, og da spesielt fagdirektør Sverre Hovland, har bidratt sterkt i arbeidet også med denne løsningen.

- I DSOP har partene fått erfaring i å jobbe effektivt og ubyråkratisk med digitaliseringsprosjekter. Det har kommer godt med i denne prosessen, kommenterer kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo ved Brønnøysundregistrene.

11 medarbeidere

- Selv om Skatteetaten og Finans Norge er opptatt av at tjenesten skal være enkel å bruke og vanskelig å misbruke, vil det være behov for god veiledning til brukerne av løsningen. Brønnøysundregistrene har fått oppdrag fra Skatteetaten om også å bidra i veiledningsoppgavene for tjenesten, påpeker hun.

11 ansatte fra ulike avdelinger i BR er omdisponert fra sine ordinære oppgaver og vil sammen med Skatteetaten betjene løsningen i en periode frem til 31. mai.

- Veilederne våre får i disse dager opplæring i tjenesten og er klare til å bidra i et viktig nasjonalt arbeid for å opprettholde arbeidsplasser i hele landet. Brønnnøysundregistrenes veiledere har god kunnskap og tung erfaring i å veilede næringslivet i digitale løsninger. Veilederne bidrar til å gjøre det enklere for næringslivet å dele informasjon og ha god dialog med det offentlige. Våre veiledere har vist gang på gang at de er gode på å tilpasse seg nye oppgaver og har nå også tatt disse oppgavene på strak arm, sier Mette Siri Brønmo.