Brønnøy har ansatt rektorer

Det melder Brønnøy kommune på sin hjemmeside torsdag.

Begge de nye rektorene har lang fartstid i Brønnøyskolen, Moe som mangeårig lærer og konstituert rektor ved BBU det siste skoleåret, og Orvik som avdelingsleder ved Salhus skole og også som rektors stedfortreder det siste året.

- Moe har lang ledererfaring fra Forsvaret og har med sin kompetanse derfra vært et positivt tilskudd til rektorkollegiet dette året. Han gir uttrykk for at han gleder seg til å fortsette i rollen og at det beste med å være rektor er elevene og de som jobber ved skolen. Orvik har snart fullført sin mastergrad i skoleledelse og har bidratt aktivt i utviklingsarbeid på tvers av skolene i Brønnøy. Hun trekker fram viktigheten av et godt samarbeid på tvers og gleder seg til å lede den største skolen i regionen fra høsten av, skriver kommunen.

