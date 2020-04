Nyheter

Kort tid etter at Brønnøy opphevet lokale smittevernbestemmelser, kommer meldingen om at Vevelstad gjør det samme.

"Søringkarantenen er nå opphevet", skriver vevelstadordfører Torhild Haugann i en mail til BAnett. Dette etter vedtak i dagens formannskapsmøte i kommunen. Begrunnelsen Haugann oppgir, er tilsvarende som i Brønnøy.

Mener gevinst er redusert

"Bakgrunnen er hovedsaklig at smitteverngevinsten er betydelig redusert med tanke på alle unntakene som ble innlemmet i forrige vedtak. I tillegg må vår lokale forskrift sees i sammenheng med øvrige lokale tiltak i regionen. Videre er det hele tiden en avveining mellom smittevern på den ene siden og samfunnsverdier på den andre siden. Vi er heldig i Vevelstad med ingen smittetilfeller, og vi anser tidligere vedtak er en del av forklaringen på vår gode situasjon nå", melder Haugann.

Sømna forlenger karantenebestemmelser

Formannskapet i Sømna kommune vedtok i dag å forlenge lokale bestemmelser i ytterligere en uke.

Dette innebærer at personer som ankommer Sømna kommune etter innreise fra Sør-Norge til og med Trøndelag fylke, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Det samme gjelder for personer som ankommer Sømna fra Tromsø kommune. Kommunen varsler at karantenebestemmelsene skal opp til ny behandling i kommende formannskapsmøte 22.april.

