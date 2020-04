Velger å utsette, ikke avlyse Bygdedagene i Dalbotn

Nyheter

Dalbotndagene gjenoppstod i strålende solskinn i 2018, etter en pause. Styreleder Erlend-Andre Dahle i Dalbotn vel, betoner kontinuitet når han nå i pressemelding avlyser årets arrangement.

"Grunnet den spesielle situasjonen Norge er i, har styret i Dalbotn vel besluttet å utsette årets Bygdedager, skriver Dahle som viser til at avgjørelsen bunner i den pågående smittsomme pandemien Covid-19. Styret gleder seg til å samle bygda igjen andre helgen i september 2021.

Da det er usikkert når man kommer tilbake til det normale hverdagslivet igjen, og med de tiltakene som er iverksatt fra statlige myndigheter, vil det oppstå flere begrensninger under oppstart av planleggingen når vi nå har kommet til april. Usikkerheten er stor fremover for hvordan samfunnet vil se ut i løpet av sommeren og høsten. Styret anser det som at vi vil komme sterke tilbake i 2021 med Bygdedagene i Dalbotn, og vi gleder oss til å se dere den andre helgen i september".

