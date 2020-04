Antenne er rammet av vinden, bredbåndskunder uten nett

Nyheter

Det melder Fri-Sikt AS mandag. Selskapet leverer bredbånd til kunder på Helgeland, blant annet fra en sender på Torghatten.

– Fri-Sikt AS har ikke kontakt med senderen på Torghatten. Vi har ikke oversikt enda over hva som er defekt, og sender folk opp på toppen så snart været tillater det. Dette kan dessverre føre til at mange med abonnement fra oss vil starte den første arbeids- og skoledagen uten tilgang til Internett. Vi regner med å ha oppe samband klokken 12.00 tirsdag. Vi beklager det inntrufne, skriver daglig leder Harald Carlsen til BA.