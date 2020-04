Johnsen foreslår nytt prosjekt i Drevjadalen

Nyheter

Det skriver Helgelendingen.

Kjell Inge Johnsen og Helgeland Utvikling AS har sendt Vefsn kommune ideer for et prosjekt med tittelen «Blåfjell AlpinResort».

– Prosjektet har mange utfordringer. Erfaringsmessig er den største utfordringen å få gehør hos politikerne, sier Johnsen, blant annet.

Konseptet er i planene tegnet inn i Blåfjellet i Drevjadalen.

