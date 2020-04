Tre nye sørhelgelendinger har fått påvist smitte

Nyheter

FHI melder om fem smittede på Brønnøy, tre på Vega og to på Sømna i sin dagsrapport torsdag. Det er én mer i hver av kommunene enn det kommunene selv har meldt til BAnett. FHI presiserer imidlertid følgende om statistikken:

- Tilfeller i MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) registreres geografisk og er basert på folkeregisterregistrert adresse. Det kan derfor vises flere tilfeller i en kommune i MSIS enn det kommunene selv har oversikt over. MSIS mottar også meldinger som ikke varsles til kommunelegen, står det.

BAnett har sjekket tallene i torsdagens dagsrapport fra FHI med det lokale helsevesenet i de tre kommunene. Avisen får opplyst fra ordfører i Brønnøy og kommuneoverlege i Vega at de kun har henholdsvis fire og to påviste smittetilfeller bosatt, selv om statistikken viser fem og tre.

Avisen har foreløpig ikke fått svar fra Sømna kommune.

Status på Sør-Helgeland per fredag 10. april

Kommune Antall prøver Antall positive Antall negative Venter svar Brønnøy 85 4 (5)* 81 0 Sømna 25 1 (2)* 24 0 Bindal 102 0 102 0 Vega 24 1 (3)** 22 1 Vevelstad 10 0 10 0 Sum 246 6 (10) 234 1

* Brønnøy og Sømna har ifølge Folkehelseinstituttet én smittet person mer enn det lokale helsevesenet har meldt. Dette kan imidlertid skyldes at FHI registrerer smittede på folkeregistrert adresse, og at de smittede var et annet sted i landet eller utlandet på det tidspunktet de ble testet.

** Én person fra Vega fikk bekreftet covid-19 etter å ha blitt testet ved Helgelandssykehuset. Dette teller da ikke på kommunens egen statistikk, men betyr at det er ytterligere én person i kommunen som er smittet. I tillegg har Folkehelseinstituttet registrert ytterligere én person med folkeregistrert adresse på Vega som er smittet, men ifølge kommuneoverlegen er det bare to personer med påvist smitte som befinner seg på Vega.