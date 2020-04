Slik var april 1940 i Brønnøysund

Nyheter

Hva skjedde i Brønnøy i de første månedene av krigen? Det NS-styrte Innenriksdepartementet opprettet et Institutt for historisk forskning som skulle sikre kilder for ettertiden. Alle fylkesmenn og ordførere fikk i oppdrag å beskrive krigsbegivenhetene våren 1940 i sitt fylke og i sin kommune. Disse rapportene finnes for hele landet og er til sammen på mer enn 5.000 sider. Brevene fra Brønnøy og Brønnøysund er i alt vesentlig utarbeidet av advokat P. Wildhagen, som etter krigen også ble dommerfullmektig og i «krigsmånedene» frem til juni fungerte som politifullmektig på Sør-Helgeland. Brevene er signert av ordfører S.M. Gladsø. Brevene er skrevet i september 1941.