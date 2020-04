Bare én av bankene med kontor i Brønnøysund har fjernet gebyret for korona-hjelp

Nyheter

Bankene som har kontor i Brønnøysund har signalisert at de er der for kundene i koronakrisen. Begge tilbyr avdragsfrihet for bedrifter og privatkunder. Men det er en forskjell: Sparebank 1 Nord-Norge har fjernet gebyrene for å få avdragsfrihet, mens Helgeland Sparebank har redusert dem.