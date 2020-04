Virksomheter kan utsette ordinær generalforsamling og årsmøte

Nyheter

Enkelte foretak har fastsatt i sine vedtekter at møtene skal holdes tidligere enn de lovbestemte fristene. Koronaviruset har gjort det vanskelig for disse foretakene å gjennomføre møtene innenfor fristene, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

OK å ta digitalt

Regjeringen har allerede gitt forskrifter om at foretak kan avholde møtene sine digitalt og gjennom elektronisk deltakelse. Likevel kan foretakene ha vanskeligheter med å avholde møtene.

– Mange virksomheter har ikke mulighet til å samle eiere uten at de møtes fysisk. Foretakene trenger også mer tid slik at de får på plass tekniske løsninger. Forskriften gir foretak bedre tid til å planlegge og avholde møtene på en forsvarlig måte, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Med den nye forskriften åpner regjeringen for at styret i foretakene kan ta i bruk de lovfestede fristene i aksjelovene og samvirkelova i stedet for fristen som står i vedtektene. Aksjelovene og samvirkelova krever at møtene skal holdes senest innen seks måneder etter regnskapsårets slutt, normalt 30. juni. Forskriften som regjeringen la frem i dag endrer ikke de lovbestemte fristene i disse lovene.

Forskriften er gitt etter koronaloven. Dersom Stortinget ikke motsetter seg forskriften, vil den tre i kraft torsdag.

Vurdering av ytterligere tiltak

Næringslivet har gitt innspill om at mange bedrifter opplever utfordringer med de lovbestemte fristene om at ordinær generalforsamling og årsmøte skal avholdes, og at årsregnskapet skal fastsettes, innen seks måneder etter regnskapsårets slutt, som for de fleste vil være 30. juni.

– Regjeringen vurderer fortløpende nye tiltak for å hjelpe næringslivet. Nå ser vi nærmere på om disse fristene skal utsettes, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).